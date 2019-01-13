أسود تجول بين السيارات في جنوب أفريقيا.. ماذا حصل؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر لحظة تجول مجموعة من الأسود الهائمة في أحد شوارع جنوب أفريقيا.

وبحسب الفيديو المنتشر بكثافة، فإنّ 4 أسود ذكور ساروا وسط السيارات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور لبعض الوقت.

ولفتت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" الأمريكية، إلى أنّ "الفيديو تمّ تصويره على طريق في حديقة كروجر الوطنية بـ جنوب أفريقيا".

وأدى هذا الأمر إلى إصابة المارة بالدهشة، إذ أنهم لم يعتادوا على رؤية الأسود في الشوارع، في حين أنّ السائقين أوقفوا سياراتهم بعيداً عن هذه الأسود تجنباً لاستفزازها، وأفسحوا المجال لها بالمرور كي لا تتسبب لهم بأي أذى.

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