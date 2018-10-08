بجنوب إفريقيا.. فيل هائج كاد يسحق سيارة سياح (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يصنف الفيل من بين أكثر الحيوانات ضخامة حول العالم، هذه المخلوقات تعيش في قطعان كبيرة وتتميز بمجتمعها الأمومي حيث تكون الفيلة الإناث هي المسؤولة عن قيادة القطيع، وفي افريقيا موطن الفيلة تكثر حوادث هجوم الفيلة على البشر..

وفي حادثة موثقة بالفيديو هاجم فيل غاضب سيارة "سفاري" مفتوحة كانت تقل سياحا من أوروبا واليابان في جنوب إفريقيا.. يظهر المقطع هجوم الفيل أثناء تجوال مجموعة من السياح بقيادة دليل مختص من جنوب إفريقيا، بسيارة مكشوفة في مناطق طبيعية خاصة برحلات السفاري، شاهد الدليل فيلا ضخما على يمين السيارة، يخرج من بين الأشجار، فأخذ يشير إليه ويشرح لهم عن هذا الحيوان الذي كانت أنيابه بطول نصف متر. وفجأة هرع الفيل هائجا نحو السيارة، وفق موقع " لينتا".



وأدخل الحيوان الهائج الذي كانت أنيابه بطول نصف متر رأسه إلى داخلها وبدأ بتحطيم السيارة بطريقة هستيرية قبل أن يتمكن السائق في اللحظة الأخيرة من القفز حفاظا على حياته، وبعد بضع ثوان، هدأ الفيل وابتعد من دون تسجيل أي اصابات..

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