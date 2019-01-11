نحلٌ ينتج عسلاً أزرق.. والسبب "شوكولا"! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حدثٍ نادر، لاحظت مجموعة من مربي النحل في مزارع عديدة في بلدة "ريبوفيل" في الألزاس - فرنسا، أنّ "خلايا النحل الخاصة بهم تنتج العسل الأزرق"، الأمر الذي أصابهم بحيرة كبيرة.

وفي التفاصيل، فإنّ "مربي النحل فوجئوا بالعسل الأرزق الموجود في خلايا النحل، الأمر الذي دفعهم لفتح تحقيق في الأمر".

وكشف النحّالون أنّهم "لاحظوا قيام النحل بنقل مواد ملونة لم يُعرف مصدرها إلى الخلايا، الأمر الذي قد يكون مرتبطاً بلون العسل".

إلى ذلك، فقد أظهرت نتائج التحقيقات أنّ "سبب اللون الأزرق هو مركز نفايات في مصنع على بعد ميلين من الخلايا، إذ أن النحل يتغذى من بقايا شوكولا الـ M&M الزرقاء".

وبسبب ذلك، فقد وجد النحالون صعوبة كبيرة في تصريف منتجاتهم من العسل بسبب لونه، علماً أنّ مذاق العسل هو نفسه. ولكي لا تتكرر الحادثة، عمدوا أيضاً إلى التواصل مع مصنع غاز عضوي حيث تتم معالجة بقايا الشوكولا.

مصدر الصور: thesun

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