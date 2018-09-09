مصر تفتح مقبرة عمرها 4 آلاف عام للجمهور

أخبار الآن | القاهرة - مصر (أ ف ب)

سمحت مصر، السبت، للجمهور بزيارة مقبرة عمرها نحو أربعة آلاف سنة في منطقة سقارة قرب الجيزة لأول مرة سعيا لتنشيط السياحة.

واكتشف المقبرة الأثري زكي سعد في عام 1940، وهي خاصة بمسؤول فرعوني كبير اسمه ميحو وهو من أقارب أول ملوك الأسرة السادسة.

وتضمنت المقبرة غرفتين يغطي جدرانهما رسومات لصاحب المقبرة وهو يصطاد فضلا عن صور لمظاهر حياة المصريين القدماء مثل الصيد والرقص الأكروباتي.

وعاش ميحو خلال حكم الملك بيبي، وكان يحمل 48 لقبا مكتوبا على جدران غرفته.

ومنذ بداية العام اكتشف أثريون مقبرة عمرها 4400 عام في الجيزة وأخرى في المنيا جنوبي القاهرة.

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