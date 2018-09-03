اكتشاف قرية من العصر الحجري في دلتا النيل بمصر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

قضت معالم الحضارة المفرطة على معالم العصور الحجرية تماما، ولم تترك منها شيئا مع مرور الأزمان، فقد تكلف نفسك عناء السفر إلى مناطق نائية من افريقيا لتشاهد بعض المعالم المتبقية من تلك الحقبة التي عاشتها الإنسانية، لكن ربما لن تحتاج ذلك إذ يمكنك الإطلاع عليها في منطقة الشرق الأوسط.. وفي مصر تحديدا

في التفاصيل، ذكرت وزارة الآثار المصرية أن "بعثة مصرية فرنسية مشتركة اكتشفت إحدى أقدم القرى المعروفة حتى الآن في منطقة "دلتا النيل" والتي ترجع إلى العصر الحجري الحديث، وقالت الوزارة في بيان يوم الأحد 2 آب/ أيلول "إن البعثة برئاسة فردريك جيو عثرت على هذا الكشف أثناء أعمال التنقيب بمنطقة تل السمارة بمحافظة الدقهلية"، وفق صحيفة "independent" البريطانية..

ونقل البيان عن "جيو" قوله "إن البعثة اكتشفت العديد من صوامع التخزين التي احتوت على كمية وفيرة من العظام الحيوانية والبقايا النباتية، كما توصلت إلى الفخار والأدوات الحجرية التي تؤكد على وجود مجتمعات مستقرة في أرض الدلتا الرطبة منذ الألف الخامسة قبل الميلاد.

وأضاف أن المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال العمل في موقع تل السمارة منذ 2015، وحتى الآن تتيح فرصة فريدة لعلماء الآثار للتعرف على مجتمعات ما قبل التاريخ التي كانت تعيش في الدلتا لآلاف السنين قبل عصر الأسرة الأولى (فترة توحيد القطرين على يد الملك مينا وبداية التاريخ المصري) ودراسة أسلوب المعيشة لديها، وتوجد بمحافظة "الدقهلية" مواقع أثرية كثيرة ومتنوعة تعود إلى عصور مصر القديمة والعصر اليوناني والروماني والمملوكي..

مصدر الصورة (صحيفة independent)

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