لن تصدق عينيك.. تسديدة لاعب كرة أسترالي "تصيب" البرق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يصدمك هذا المنظر فتتخيل أن اللاعب أشعل شرارة البرق بتسديدته التي صوبت في الوقت المثالي، وقد تتخيل أن الأمر لا يعدو أن يكون فبركة "فوتوشوب".. لكنه حقيقي وطبيعي جدا! شاهد القديو واحكم بنفسك!

في التفاصيل، أثارت تسديدة قوية لكرة قدم، نفذها لاعب نادي أديلاد الأسترالي، "إيدي بيتس"، دهشة وحيرة كل من شاهدها بمن فيهم مصور الفيديو. ونشر الفيديو رفيق لاعب الفريق الأسترالي في صفحته على إنستغرام. ووقع الحادث في ملعب كرة القدم في مدينة أديلاد جنوبي أستراليا، بعدما عطل الطقس السيئ تدريبات الفريق.

وعندما هم الفريق بمغادرة الملعب، قرر "بيتس" أن يسجل في النهاية ست نقاط (في كرة القدم الأسترالية)، لكي لا يخرج من الملعب خالي الوفاض.. وركل بيتس الكرة ركلة قوية لكنه لم يصب الهدف، لأن البرق فجر الكرة وهي طائرة في الجو..



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