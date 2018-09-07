من عجائب الهند.. كرنفال لمداعبة العقارب (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

طقوس دينية عجيبة تقوم بها طائفة من الهنود، بالقرب من معبد في قرية كانكور، حيث يعتقد بأن طريقة التقرب إلى "آلهة العقرب" هو أن يتسابق الجميع لوضع العقارب السامة والقاتلة على الوجوه.

وفي مثل هذا التوقيت من كل عام يتدفق الناس على إحدى القرى، حيث المعبد المذكور، ويبدأ الجميع في الصلاة والتقرب إلى “كونداماي”، وهو آلهة العقرب، كما يسمح للأطفال بالمشاركة، وتزحف على وجوههم العقارب أيضا.

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الطقوس الغريبة امتدت لعقود طويلة، ولازالت إلى الآن، حيث يتوافد الناس إلى القرية الواقعة في جنوب الهند، ويعد هذا الاحتفال أحد أهم الاحتفالات لدى الهندوس.

ووفقا لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، يشق الهندوس جميعا طريقهم إلى المعبد، الذي يقع أعلى قمة التل، الذي يضم معبود “كونداماي”. وهناك يبحثون عن العقارب التي غالبا ما تحاول الهرب منهم، لكنهم ما أن يمسكون بأحدهم حتى يبدأ الاحتفال الحقيقي.

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