"القانون لا يحمي المغفّلين".. ما أصل هذا المثل ومن هو قائله؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من الأقوال الأكثر شيوعاً والتي يتمثّل بها البعض عند المرور بمواقف معينّة هي: "القانون لا يحمي المغفلين"، فهل فكّرتم يوماً بأصل هذه الجملة أو ما القصة خلفها؟.. يحكى أن هذه المقولة سمعت لأول مرّة في أمريكا من زمن بعيد، حيث كان مواطن أمريكي يعاني وعائلته من الفقر المدقع وكان عاطلاً عن العمل ويعيش بحالة اجتماعية يرثى لها.

فخطرت بباله بيوم من الأيام فكرة ذكية للتخلص من الفقر الذي يعيشه، فقرر أن ينشر في الصحف المحلية إعلاناً عنوانه "إن أردت أن تكون ثرياً فأرسل دولاراً واحداً فقط على صندوق بريد رقم (رقم بريده) وسوف تصبح ثرياً".

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وفور نشر الإعلان انهالت على صندوق بريده ملايين الدولارات ممن قرأوا المنشور في الصحف، آملين بالثراء الذي وعد به الإعلان. هذه الفكرة الذكية جعلت منه ثريا بفضل دولار واحد من المرسلين، وبعد حصوله على مراده نشر إعلاناً ثانياً تحت عنوان "هكذا تصبح ثرياً" شرح فيه للقارئين الخطة التي اتّبعها لجمع ثروته.

وبالطبع، لم يرق هذا الأمر للمرسلين الذين احتجوا على خداع هذا الرجل المحنّك لهم، فرفعت ضدّه قضية قانونية وهنا كان رد قاضي المحكمة الشهير: "القانون لا يحمي المغفلين" فاشتهرت هذه العبارة التي وصفت ذكاء القاضي الذي عالج مطلب المحتجين بجملة واحدة.

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مصدر الصورة: gettyimages