سقف مستشفى يقطر عسلا.. ترى ما السبب؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



النَّحل حشرة تعيشُ في جميع أنحاء العالم ما عدا القُطبين المُتجمِّدين، وتضمُّ فصيلتُه العملاقة أكثر من عشرين ألف نوع، وله أهميَّة اقتصاديّة شديدة. وقد اقتات البشرُ على عسل النَّحل مُنذ العصور الحجرية بجمعه من البريَّة، إلا أنَّ الإنسان تعلَّم استئناس النَّحل وبناء خلايا بسيطةٍ له لتوفير الحماية له..



فأن يتخذ النحل من الجبال أو الأشجار بيوتا له فهذا أمر طبيعي، لكن أن يلجأ إلى سقف إحدى المستشفيات ويحولها إلى "منحلة" على مدار سنوات، إلى أن يبدأ السقف يقطر عسلا، فهذا أمر غريب، فقد استوطنت 60 ألف نحلة سقف مستشفى "فولبورن" في مدينة كامبريدج البريطانية، وما أن بدأ العسل يقطر من السقف حتى تنبه الموظفون إلى وجود الخلية الضخمة، وفق ما أظهر تسجيل فيديو..





وقد دفع تحليق الحشرات داخل وخارج المبنى كبار الموظفين في المستشفى إلى استدعاء خبراء التفتيش لمعرفة مصدر الحشرات المتطايرة في المكان، ليجدوا أنفسهم أمام ما لم يكن في الحسبان..

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