كاميرات المراقبة تضبط أم روسية تبيع طفلتها مقابل بضع دولارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا يتقبل الضمير البشري ظواهر عدة قد تنتشر في بعض المجتمعات، وهي ظواهر يأسف الانسان لوجودها، ولعل ظاهرة المتاجرة بفلذات الكبد قد تكون أقساها في الوقت الذي غاب فيه الضمير..

في موضوع ذي صلة، وفي حادثة لا تمت للإنسانية بصلة، ضبطت كاميرات المراقبة في أحد المطارات الروسية، امرأة تقوم بتسليم رضيعتها لسيدة غريبة مقابل مبلغ زهيد من المال، وبعد توقيفهما اعترفت الأم التي تدعى إينا (25 عاماً) انها قررت أن تبيع ابنتها البالغة من العمر 9 أيام كونها أصبحت وحيدة ولا تقدر على إعالتها بعدما تخلى عنها صديقها والد الطفلة..

وقررت أن تتخلص من المولودة غير الشرعية بحسب تعبيرها من خلال إعطائها لإمرأة اسمها ناتاليا تعرفت عليها عبر الإنترنت مقابل مبلغ قدره 45$ دولار، وبالتالي سافرت ناتاليا( 43 عاماً) إلى شرق روسيا لتستلم الطفلة في المطار، وكشفت انها استخدمت شهادة ميلاد مزورة كي تقنع أمن المطار ان الفتاة هي ابنتها وأضافت ان سبب فعلتها هو أنها كانت تبحث عن طفلة للتبني..

وأظهر مقطع الفيديو الأم الشابة وهي تحضن ابنتها بتأثّر وتقبلها قبل أن تقوم بتسليمها، وتواجه المرأتان عقوبة سجن تصل إلى عشرة أعوام في روسيا، بتهمة الاتجار بالبشر..

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