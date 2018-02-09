بالصور.. أطفال يشبهون بعض المشاهير إلى حد التطابق

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (90 ثانية)



لقد رأينا جميعا الأطفال الذين يشبهون آبائهم. وهو أمر طبيعي فقط وفي بعض الأحيان سترى الأطفال الذين يشبهون أعمامهم وعماتهم بسبب انهم يملكون الحمض النووي ذاته وهذا الامر أيضا منطقي.

ولكن ماذا عن الحوادث النادرة التي نرى فيها الأطفال الذين يشبهون أشخاصا لا يمتون لهم بصلة.وهذا لا يحدث في كثير من الأحيان، ولكنه يحدث.

فكيف يمكن للطفل أن يبدو وكأنه يشبه شخصا غريبا؟ الاجابة عن هذا السؤال لا تعنينا ابدا ولكن هناك شيء واحد نعلمه هو أن بعض هؤلاء الأطفال يبدون تماما مثل الغرباء وهناك ايضا من يشبهون المشاهير إلى درجة قريبة من التطابق

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اذ رصد موقع 90 ثانية 12 صورة للأطفال يشبهون مشاهير من حول العالم تماما اذ بدت صورهم كالنها صورة ملتقطة لأحد المشاهير حين كان صغيرا او أن هذا الطفل من ذرية احد هؤلاء المشاهير

تخيل النظر إلى طفلك ورؤية شخص ما تراه على شاشة التلفزيون أو في الأفلام؟ تماما، غريبة ولكن هؤلاء الأطفال 100 في المئة لديهم نفس أشكال المشاهير

انظر ما نعنيه أدناه:

واليكم صور المشاهير مع يشههم من الأطفال:

الطفلة ايمي شومر

هذا الطفلة الصغير لديها نفس الفم، والخدين، وحتى نفس الشعر للمثلة الامريكية ايمي شومر.

الطفل الذي يشبه الأمير جورج

وهذا الطفل في الصورة يشبه إلى حد كبير الأمير جورج أمير كامبريدج ابن الأمير ويليام دوق كامبريدج

الطفل فان ديزل

كذلك هذا الطفل تبدو ملامحه مثل ملامح الفنان الامريكي فان ديزل





الطفل والاس شون

تشابه هذا الطفل مع والاس شون أمر لا يمكن تصوره

الطفلة إد شيران

هذه الطفلة نسخة مصغرة عن إد شيران.

الطفل جون ليجند

هل يعلم جون ليجند أن لديه طفل غير شرعي؟