إمرأة تضع مولودها في السيارة بسبب "زحمة السير" الخانقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرف الطرق بالمدن الهندية الكثير من الازدحام الذي يشل شريان الطرقات ويصبح المرور متوقفا لساعات يستحيل معها الوصول إلى بعض الأماكن..

ونظرا لوجود ازدحام خانق بإحدى الطرقات، شهدت الهند ولادة غير اعتيادية حصلت على الطريق العام، فقد أفادت الشرطة المحلية أن امرأة اضطرت أن تنجب مولودها داخل السيارة بسبب زحمة السير الخانقة، فبينما كانت المرأة في طريقها الى المستشفى في منطقة "شاملي بمظفرنجار" الهندية، علقت على الطريق العام الذي شهد زحمة سيارات كثيرة، الأمر الذي أعاق حركة السير فيما كانت الأخيرة تمر في مرحلة المخاض، وفق موقع khaleejtimes..

وأضافت الشرطة أن المرأة وضعت جنينها داخل المركبة قبل أن ينقل مع والدته إلى مركز صحي بالمنطقة في وقت لاحق..

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