في الـ 70 من عمرها.. فهل هي الحامل الأكبر سنا في العالم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل يعقل أن تصبح امرأة في 70 من عمرها حاملا؟ قد يكون وهما بالنسبة لسيدة في مثل هذا العمر، لكنه ليس كذلك، إذ فاجأت امرأة إسبانية مسنة الجميع بعدما أعلنت عن أنها حامل في شهرها السادس، وهو الأمر الذي سيجعل منها المرأة الحامل الأكبر سنا في العالم.. وربما ستدخل في قائمة المعجزات!



في التفاصيل، قالت "ماريا دي لا لوز" من مدينة "سناولا" الإسبانية، بأن أعراضا غريبة تشبه أعراض الحمل ظهرت عليها قبل عدة أشهر، الأمر الذي دفعها لإجراء فحوصات طبية في مركز خاص، وفقا لما أوردته صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية..



وأضافت ماريا: "لم يصدق الأطباء نتائج الفحوصات التي أكدت أني حامل. قالوا لي إن الجنين أنثى، وتمكنت من رؤية رأسها الصغير عبر جهاز الموجات فوق الصوتية. كانت مفاجأة غير متوقعة أبدا"..

ولم تكشف السيدة "دي لا لوز" أي تفاصيل عن حملها، أو فيما إذا كانت قد استخدمت أي طرق اصطناعية في عملية التلقيح. ومن المتوقع بأن تضع السيدة "دي لا لوز"، مولودتها الصغيرة عبر عملية قيصرية نظرا لكبر سنها..

وليست هذه الحالة الأولى من نوعها، ففي عام 2008 وضعت امرأة هندية تبلغ من العمر 70 عاما توأما من الذكور، إلا أن السلطات لم تتمكن من التحقق من عمرها..

مصدر الصورة موقع (dailymail)

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