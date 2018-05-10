دراسة: المشي يحسن فرص حمل النساء بعد الإجهاض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن المشي يساعد النساء على تحسين فرصهن في الحمل ، خاصة اللواتي تعرضَ حملـُهن لعدم الاكتمال أو الإجهاض من قـَبل.

وتباينت علاقة المشي بتحسين فرص الحمل بين النساء المشاركات بشكل كبير ، بحسب مؤشر كتلة الجسم الذي يَفحص العلاقة بين طول ووزن الجسم وتقدير كمية الدهون.

ووَجد الباحثون أن النساء اللواتي يعانين الوزن الزائد والسمنة، فإن المشي لمدة 10 دقائق على الأقل يوميا ارتبط بتحسن مستويات الخصوبة لديهن.

ووَجد الباحثون أنه بشكل عام، كانت فرص النساء اللواتي يمشين أكثر من 4 ساعات في الأسبوع أعلى بكثير في حدوث الحمل مقارنة بمن لا يمارسن أنشطة بدنية.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة “ماساتشوستس” الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Human Reproduction) العلمية.

وللتوصل إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 1214 من النساء الصحيحات اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و40 عاما، وتعرض حملهن إلى الإجهاض مرة أو مرتين من قبل، بسبب مضاعفات صحية أثناء الحمل.

وقالت قائدة فريق البحث ليندسي روسو، إن “إحدى النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها هو أنه لا علاقة شاملة بين معظم أنواع النشاط البدني واحتمالية أن تصبح المرأة حاملا بعد تعرضها للإجهاض باستثناء المشي، الذي كان مرتبطا بزيادة احتمالية حدوث الحمل بين النساء اللاتي يعانين زيادة الوزن أو السمنة”.

وأضافت روسو: “لقد كنا سعداء بتمكننا من إضافة أدلة علمية إلى التوصيات العامة حول النشاط البدني، حيث إن المشي لديه إمكانات كبيرة لتغيير نمط الحياة لأنه عمل يمكن لأي سيدة القيام به بسهولة ودون تكلفة”.

وأشارت إلى أن “هذه النتائج تقدم دليلا إيجابيا على فوائد النشاط البدني لدى النساء اللاتي يحاولن الحمل، خاصة المشي بالنسبة إلى السيدات من ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتوضيح الآليات المحتملة التي قد يؤثر فيها المشي والنشاط القوي على الوقت الذي تستغرقه السيدات حتى يحملن”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين يعانون فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون السمنة، ويموت ما لا يقل عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن أو السمنة.

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