آلاف العناكب تستحوذ على مدينة يونانية وتحيطها بشبكة عملاقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد تستحوذ الطيور على بعض القرى المهجورة فتحولها إلى أوكار خاصة بها تلجأ لها عند كل مغيب، فيظل مقامها لطيفا إلا أن تعمر بالبشرية، لكن يبقى تواجد العناكب والفئران مزعجا إذا ما استحوذت على منطقة ما..

في موضوع ذي صلة، أفسدت شبكة العنكبوت الضخمة المشهد المدهش لمياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء الصافية في أيتوليكو، بالقرب من بحيرة على شاطئ المدينة، لذا فعلى أولئك الذين يعانون من رهاب العناكب أن يظلوا بعيدا عن زيارة اليونان الغربية لفترة طويلة، حيث يغطي نسيج عنكبوت يبلغ طوله 300 متر المنطقة الساحلية في مدينة "أيتوليكو"..





توضح لقطات لهذه الظاهرة طبقات لا حصر لها من شبكة تغطي الأشجار والأرض وكل الأجسام الموجودة في المنطقة المجاورة للشاطئ مباشرة. يلقي السكان المحليون باللوم على عناكب "Tetragnatha" التي تسعى لإنشاء أعشاش كبيرة للتزاوج، لإفساد المشهد. كما أن الرطوبة وانتشار البعوض، اللذين يوفران ظروفا ملائمة لعيش وتغذية هذه المخلوقات ثمانية الأرجل، من العوامل التي تساهم أيضا في انتشار أنسجة العنكبوت غير العادية التي غطت الهضبة ونباتاتها..

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