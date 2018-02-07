اكتشاف عناكب بذيول استوطنت الأرض قبل 100 مليون عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اكتشف باحثون نوعاً مثيراً من العناكب عاش قبل مئة مليون عام، وكان لديه ذيل مغطى بالوبر، حسب ما جاء في دراسة نشرت الاثنين الماضي.

ويعود الفضل في هذا الاكتشاف لأربعة متحجرات لعناكب علقت في إفرازات نباتية وتحجّرت قبل مئة مليون سنة في ميانمار.

ونشرت خلاصات دراسة هذه المتحجرات المحفوظة بشكل جيد، في مجلة نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن.

وكان هذا النوع القديم جداً من العناكب بذيل مغطّى بوبر قصير، يشبه ذيل السرطان.

وأتاح هذا الذيل له "اكتشاف البيئة"، حسب بول سلدن الباحث في جامعة كنساس والمشارك في الدراسة.

وأطلق العلماء على هذا النوع من العناكب اسم كيمراراكن ينغي، وهو مقتبس من اسم إله مرعب في الأساطير اليونانية.

ولا يزيد طول هذه المتحجرات على سبعة ميليمترات إلى ثمانية بما في ذلك طول الذيل البالغ خمسة ميليمترات.

وعثر على هذه المتحجرات في بورما، ويوضح علماء أن هذا النوع قد اندثر تماماً، فيما لا يستبعد آخرون أن تكون أنواع متحدرة منه ما زالت موجودة في غابات ميانمار.

وأفاد العلماء بأن العناكب ظهرت على الأرض قبل 300 مليون سنة، وهي تفرّعت إلى 47 ألف نوع حالياً.



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