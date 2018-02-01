مقهى ياباني يستخدم «روبوت» في صناعة القهوة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان ( رويترز )



تقليلاً لنفقات العاملين وضمانًا لسرعة عمل وتوصيل فنجان قهوة مضبوط للزبون قام مقهى في اليابان بالاستعانة بروبوت لتحضير القهوة بأشكالها وأنواعها المختلفة كبديل للعاملين بالمقهى.

الإنسان الآلي يدعى «سوير» يقوم بعمل القهوة بدلاً من الأشخاص في مقهى «Henn-na Café»، وهو ما يعني مقهى غريب باللغة اليابانية في طوكيو.

ويُتوقع أن يقلل توظيف الروبوتات بدل البشر من سعر القهوة والخدمات المرافقة له .

والإنسان الآلي الذى يدعى «سوير»، وفقًا لما تم نشره في موقع gma news online قادر على تقديم 5 أكواب من القهوة دفعة واحدة، بحيث يستغرق الكوب الواحد نحو 4 دقائق لعمله.

وبهذه الفكرة استطاع المقهى أن يقوم بفكرة جديدة، بدلاً من توظيف 4 أو 5 أشخاص لعمل القهوة باستخدام إنسان آلي واحد فقط يمكنه تخفيض سعر فنجان القهوة، ويعمل على حل مشكلة النقص في الأيدي العاملة في مجتمع اليابان الذي يعتبر مجتمعًا سريع الشيخوخة.

والباريستا الروبوت يسمى «سوير» قادر على خدمة بحد أقصى خمسة أكواب من القهوة دفعة واحدة، وكوب واحد يستغرق حوالي أربع دقائق. ومقهى «هين نا» سيتمم افتتاحه للجمهور يوم الخميس الموافق الأول من فبراير المقبل.





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