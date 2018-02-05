باحثون في جامعة المنصورة يكتشفون "ديناصور" ضخم

أخبار الآن | المنصورة - مصر - (رويترز)

اكتشف باحثون جيولوجيون من جامعة المنصورة في مصر هيكلا عظميا لديناصور، يعود إلى العصر الطباشيري ويبلغ عمره نحو 80 مليون عام، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

"منصورا صورس" هو الاسم الذي أطلقه الباحثون على الديناصور، وهو سادس هيكل يكتشف في مصر حتى الآن، لكنه الأول على الإطلاق الذي يكتشفه ويستخرجه باحثون مصريون.

وقالوا، وفقا لورقة بحثية نشرت في دورية (نيتشر إيكولجي اند إيفولوشن) العلمية يوم الاثنين الماضي، إن الاكتشاف يلقي الضوء على فترة غامضة في تاريخ الديناصورات بالقارة الأفريقية.

وذكروا أن الديناصور آكل للعشب له عنق طويل وأربعة أرجل وفي حجم حافلة مدرسية، ينتمي‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬إلى العصر الطباشيري ويبلغ طوله عشرة أمتار ويزن 5.5 طن وكان ينتمي إلى مجموعة تسمى "تيتانوسورز" ضمت أكبر حيوانات برية عاشت على الأرض.

وقال هشام سلام أستاذ الحفريات الفقارية بكلية العلوم وقائد فريق البحث لرويترز يوم السبت "هذا أول ديناصور ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يكتشفه علماء من الشرق الأوسط".

وقال سلام الحاصل على الدكتوراه في الحفريات الفقارية من جامعة أكسفورد البريطانية عام 2010 إنه أخذ على عاتقه منذ عودته إلى مصر مهمة إعداد أجيال وكوادر متلاحقة من الباحثين في الحفريات الفقارية، ولذا أسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.

وأضاف "دراسة الحفريات الفقارية بمصر قبل إنشاء المركز شيء وبعد إنشائه شيء آخر تماما".

وكون سلام فريقا بحثيا من طلبة الدراسات العليا أغلبه من النساء شكل الجيل الأول الذي يعده المركز ويؤهله.

وساعده الفريق فيما بعد على اكتشاف منصوراصورس شاهيني واستخراجه رغم ضعف الإمكانات والموارد المتاحة.

وهو الآن بصدد إعداد جيل ثان من طلاب الدراسات العليا بعدة جامعات مصرية.

وحين زارت رويترز المركز الموجود في كلية العلوم كان باحثون من الجيلين يعكفون على مجاهرهم لدراسة بعض الحفريات المكتشفة.

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