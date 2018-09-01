كوريا الجنوبية تحظر القهوة على الطلاب والمعلمين في المدارس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطاتُ في كوريا الجنوبية حظرَ القهوة في جميعِ المدارس في أنحاءِ البلاد، وحتى على المُعلمين، كجزءٍ من حملةٍ حكومية لتعزيزِ أسلوب حياة صحي. ووفق ما جاء في تقريرِ صحيفة تليجراف البريطانية، أعلنت وزارة الغذاء والسلامة الدوائية في كوريا الجنوبية أن حظرَ تقديمِ القهوة في المدارسِ الابتدائية والإعدادية والثانوية سيتمُ تطبيقه بدايةً من الرابع عشر من سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب الآثار الجانبية الناتجة عن الاستهلاك الزائد للكافيين، بما في ذلك الدوخة، وسرعة ضربات القلب، واضطرابات النوم والعصبية. محذرة من أن الاستهلاك المستمر للكافيين ربما يضر بصحة الأطفال والشباب البدنية والنفسية.

وقالت الوزارة أيضا: إن القرار يهدف إلى خلق عادات غذائية صحية بين الأطفال والمراهقين، وإنها ستحرص على تطبيق هذا القرار بصرامة شديدة.

وبموجب القانون الحالي، تعتبر المنتجات ذات السعرات الحرارية المرتفعة أو التي تحتوي على الكافيين أو قليلة العناصر الغذائية، محظورة بالفعل في المدارس والمؤسسات التعليمية. ومع ذلك، تم تصنيف القهوة كمشروب للبالغين.

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وتوجد مخاوف من أن الطلاب يلجأون إلى القهوة ومشروبات الكافيين؛ لمساعدتهم على التأقلم مع ساعات الدراسة الطويلة والتوتر. ويعاني طلاب المدارس في كوريا الجنوبية ضغوطا هائلة بسبب المنافسة الشرسة بينهم من أجل التفوق والانضمام إلى إحدى الجامعات الكبيرة.

ووفقا لمؤسسة بريكلي البحثية، أعلى نسبة انتحار في العالم للأطفال ما بين 10 و19 عاما هي في كوريا الجنوبية. وترتبط معظم حالات الانتحار هذه بالتوتر والضغط الذين يتعرض إليه الأطفال في هذه الأعمار في التعليم هناك، حيث يقضي معظمهم أكثر من 16 ساعة في المدرسة يوميا، هذا بالإضافة إلى برامج ما بعد المدرسة، فضلا عن أن العام الدراسي يستمر 11 شهرا بالعام.

وفي عام 2017، تم تقديم ما يزيد على 26 مليار كوب من القهوة إلى الكوريين الجنوبيين، ما يعني أن معدل الاستهلاك الشخصي يصل إلى 512 كوبا من القهوة. لكن بالرغم من ذلك يظل استهلاك القهوة أكبر كثيرا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم أنحاء أوروبا.

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