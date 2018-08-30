كلاب وأصحابها في سباق للسباحة بجزيرة كرواتية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

شاركت كلاب وأصحابها في سباقٍٍ للسباحة والركض بجزيرة راب، في البحر الأدرياتيكي، بكرواتيا، فاز بالسباق كلب يدعى بوني، وهو مُهجن أبيض اللون عمره خمس سنوات، ليربح هو وصاحبه عطلةً لمدة يومين في مخيمٍٍ على الجزيرة، وشارك في السباق نحو 15 كلبا رياضيا من مختلف الأحجام والألوان مع أصحابها.

وبالنسبة للكلاب التي تهتم بالمتعة أكثر من الرياضة نُظمت سباقات أخرى لأسرع كلب في الأكل أو تناول نوع معين من البوظة (الآيس كريم) أو الجعة (البيرة) الملائمة للكلاب، ونظم المسابقة صاحبة شاطئ مخصص للكلاب في الجزيرة افتُتح في الآونة الأخيرة باسم حانة "مونتي بيتش". وقالت صاحبة الحانة روبي مونتاناري كنيز، إن هدفها هو إظهار أهمية الحيوانات الأليفة في حياة الناس وتشجيع الناس على التفاعل والنشاط والبعد بعض الوقت عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه الحانة هي الثانية فقط لكرواتيا على ساحل البحر الأدرياتيكي، وتهدف إلى جذب السائحين الذين يرغبون في قضاء عطلاتهم مع أوفى أصدقائهم، الكلاب.

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