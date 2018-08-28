ثمار أناناس محشوة كوكايين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

ضبطت السلطات الإسبانية 67 كيلوغراماً من الكوكايين، بقيمة تصل إلى نحو 300 ألف دولار كانت مخبأة داخل ثمار الأناناس في سوق للخضراوات والفواكه بالعاصمة مدريد.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد تمت تخبئة المخدرات داخل أسطوانات فردية من ثم تم وضعها داخل ثمار الأناناس المجوفة مغطاة بطبقة من الشمع الأصفر لتبدو وكأنها فاكهة طبيعية.

إلى ذلك أشارت الشرطة الاسبانية إلى أن الشمع استخدم أيضا لإخفاء رائحة المواد الكيماوية الموجودة في المخدر، لتجنب اكتشافه.

وقالت: "إن ثمار الأناناس كانت مجوفة تماما ومحشوة بإسطوانات صغيرة تحتوي على المخدرات. وقد احتوت كل ثمرة ما بين 800 إلى 1000 غرام من الكوكايين".

وتعين على رجال الشرطة أن يفحصوا حبات الأناناس واحدة تلو الأخرى، محطمين كل ثمرة "مشتبه بها" على حدة.

واحتوت عشرات الثمار من الفاكهة في الشحنة التي وصلت إلى ميناء سيتوبال البرتغالي من كوستاريكا، قبل نقلها إلى إسبانيا، على أسطوانات الكوكايين.

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