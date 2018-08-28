إكتشاف قبيلة غير معروفة من السكان الأصليين في أدغال الأمازون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في ظل التطورات التكنولوجية المبهرة استطاع البشر الوصول إلى الكثير من النقاط المجهولة في العالم وكشف خبايا المناطق النائية، لكن ربما قد استعصى على المستكشفين الوصول إلى أكثر القبائل غموضا..

في هذا السياق، أظهر مقطع مصور التقطته طائرة من دون طيار لمساحات من غابة الأمازون عند الحدود بين البرازيل والبيرو وجود جماعة معزولة من السكان الأصليين لم تكن معروفة من قبل، حسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للهنود (فوناي).

هذا المقطع صور عام 2017، لكنه لم ينشر سوى في الأيام الماضية، وهو واحد من مقاطع جمعتها المؤسسة التقطت في وادي "خافاري" الشديد الوعورة في جنوب شرق البرازيل، وفي هذه المنطقة جُمعت معظم الأدلة على وجود قبائل تعيش في الأدغال، في عزلة تامة عن سائر البشر، وسبق أن اتصلت المنظمة بثماني قبائل، ولديها أدلّة على وجود 11 قبيلة أخرى لم تتّصل بالعالم الخارجي من قبل..



واضطر أعضاء البعثة إلى قطع مسافة 180 كيلومترا من الأنهار واليابسة للوصول إلى هذه القبيلة المعزولة، ومن ثمّ 120 كيلومترا في الغابة، على ما جاء في بيان للمنظمة، وترمي هذه البعثة إلى "حماية السكان الأصليين المعزولين"، بمساعدة جماعة "كاناماري"، وهم شعب من السكان الأصليين يعرفون خفايا المنطقة، وتتحدث "فوناي" عن 107 مؤشرا على وجود جماعات من السكان الأصليين في البرازيل، وكشفت المنظمة صورا لرجل هو آخر الباقين على قيد الحياة من قبيلته التي قضى عليها مسلّحون يعملون لدى ملّاك الأراضي الكبار..

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