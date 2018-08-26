بطولة العالم في الشطرنج ولكن تحت الماء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

يقوم المتبارون في بطولة العالم بالشطرنج تحت الماء التي نظمت في لندن في شهر أغسطس - آب بالغطس في بركة سباحة من أجل الوصول إلى لعبتهم المفضلة، وذلك بأسلوب يضيف تحديا جسديا على هذه اللعبة القديمة التي طالما عُرفت بكونها تحديا ذهنيا فقط.

يتم لعب البطولة على مدى أربع جولات مع كل مباراة لمدة تصل إلى ساعة، يتبع المتنافسون خلالها نفس قواعد اللعبة الكلاسيكية، ولكن هذه المرة يتوجب عليهم الغطس تحت سطح الماء وتحريك قطعهم من دون استخدام أي معدات للتزود بالهواء، ومما يزيد تحدي اللعبة، شرطا يُلزم اللاعب بعدم الخروج للتنفس حتى يقوم بتحريك قطعة الشطرنج خاصته.

ويستعمل المتبارون رقعة شطرنج خاصة مزودة بمغناطيس لمنع انزلاق أو وقوع القطع عنها.

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