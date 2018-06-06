أشياء قد تندم عليها بعد سن الخمسين

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

يرى أغلبية الذين تجاوزوا سن الخمسين في بريطانيا أن احدالكُتاب الأمريكيين على حق عندما قال: "بعد عشرين عاما ستندم على الأشياء التي لم تفعلها أكثر من ندمك على الأشياء التي فعلتها". تؤكد هذه المقولة دراسة حديثة أنجزتها شركة تأمين على الحياة في بريطانيا تدعى حياة الخمسين وطرحت فيها السؤال التقليدي "هل من الأفضل أن تندم على ما فعلت، أم على ما لم تفعل؟".



وبحسب تقرير لـ"بي بي سي"، كانت النتيجة أن نسبة 65 في المئة من المشاركين، وعددهم 2000 سنهم فوق الخمسين، يقولون إن الفرص الضائعة وعدم المجازفة والإقدام على شيء يؤدي إلى الندم أكثر من الفشل في عمل قمنا به.

ويتحسر ربع من المشاركين في الدراسة على أنهم لم ينهوا علاقة صعبة مبكرا، بينما تمنى 23 في المئة منهم لو أنه قال لوالديه إنه يحبهما عندما كان لا يزالان على قيد الحياة.



وتعد الدراسة جزءا من بحث في الدروس التي يمكن أن يقدمها ذوو التجارب الكبيرة في الحياة للأجيال الشابة، ويضيف التقرير أنه إذا كان الشباب في سن العشرين يضعون في أعلى قائمة أحلامهم شراء بيت، فإن أكثر من ثلث الذين تجاوزوا سن الخمسين يتمنون لو أنهم سافروا أكثر في حياتهم، وربعهم يتمنون لو أنهم جازفوا أكثر، وربع آخر يتحسرون على أنهم لم يختاروا مسارا مهنيا مختلفا.

وينصح المشاركون، من خلال تجاربهم في الحياة، الأجيال الشابة بأن أفضل إنجاز بالنسبة لهم هو تنشئة أطفال سعداء وبصحة جيدة، وهو رأي الثلثين، ويأتي بعده اختيار شريك الحياة بنسبة 58 في المئة من المشاركين، وجاء المال والوظيفة والأشياء المادية الأخرى في درجة أدنى بكثير من العلاقات العائلية والصحة..



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