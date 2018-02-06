العمر ليس عقبة.. الحصول على وظيفة في الـ50 ليس صعبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتخلى الأشخاص عن أحلام طفولتهم بمجرد الدخول في روتين العمل لسنوات، يكسبون الأموال ويستمرون.. فينسون بعض الطوحات القديمة، لأن الفرص هي التي تحدد

والممكان هو الذي يحدد المسار المهني لأفراد.. لكن هل هناك من مستقبل مهني بعد الـ50؟

عادة ما يواجه كبار السن وبشكل مباشر مشكلة في توافر فرص العمل، حتى لو أنهم فكروا في الاستمرار في الحياة العملية والوظيفة، فمن خلال إحصائيات حديثة يبدو أن الذين أعمارهم فوق الخمسين يلقون اهتماما أقل في طلبات التوظيف ممن هم أقل سنا.. فمن بديهيات هذه المرحلة الجديدة، هي حسن إدارة الأمور المالية، فالوضع الآن أكثر حساسية من الماضي، فيجب أن تعي جيدا على الأقل لمدة 6 أشهر، كيف تسير أمورك المالية، وكذلك تحسبك لحالات الطوارئ، وغيرها من الأمور المهمة.. فأنت لست شابا يسير أموره بمزاجية وتهور!

في هذا الجانب، ترى "كيري هانون" وهي خبيرة في وظائف منتصف العمر لاسيما للنساء، والتي قضت عقدين تبحث في هذا الموضوع أن "المطلوب هو التخطيط المبكر، كيف يمكن لنا استعادة حيوية الموظف الشاب؟"، وتقول: "إن البحث عن الوظيفة بعد الخمسين يبدو صعباً، لكن ليس مستحيلا، حيث يمكن بدء عمل جديد وهذا ممكن".

التخطيط والشغف

من الواجب أن يحضر عامل التخيط والشغف، ففي كتابها الجديد حول هذا الموضوع "الحصول على الوظيفة التي تريد بعد الخمسين"، تركز على هذه القضية باستفاضة، وتنصح بأن البحث عن مهنة ثانية يجب ألا يكون نزوة، بل عملا مخططا له، وأن تعرف كم سنة ستعمل بالضبط خاصة بعد تجاوز سن الخمسين، وأن تحب بجد ما سوف تعمل فيه..

في هذا العمر، رغم أن البعض قد يرى أن الأوان قد فات، إلا أن هانون تقول: "إن هذه الفترة من العمر هي الأنسب لتحقيق أحلام الطفولة البعيدة، ويمكن لك أن تسأل أصدقاء تلك الفترة ماذا كنت ترغب أن تكون، فحتى لو نسيت فسوف يذكرونك، وليس ثمة فرصة أكثر مناسبة لتحصل على شغفك القديم سوى الآن".

كذلك من بديهيات هذه المرحلة الجديدة، هي حسن إدارة الأمور المالية، فالوضع الآن أكثر حساسية من الماضي، يجب أن تعي جيداً على الأقل لمدة 6 أشهر، كيف تسير أمورك المالية، وكذلك تحسبك لحالات الطوارئ، وغيرها من الأمور.

كما أن الاستثمار في المعرفة والتعلم يجب ألا يتوقف في هذه السن، فالتعلم عملية مستمرة ومتجددة لاسيما في هذا العصر. وفي الوقت الذي قد ينظر فيه صاحب العمل إليك في هذه السن كما لو أنك مشكلة، يجب أن تثبت العكس، من حيث المهارات والكفاءة وأن تبدو بصحة جيدة، وأنك متجدد من حيث الكفاءة أكثر من الأصغر سناً.

5 نصائح للمقابلات

تقدم المؤلفة 5 نصائح سريعة ومؤثرة يجب الالتزام بها لمن يرغب في خوض مقابلة لوظيفة في سن ما بعد الخمسين، وهي:

أولا: كن بمظهر الإنسان الصحيح، اهتم بأناقتك بشكل جيد، فهذا يؤثر على الآخرين حتماً، وهو ضروري حتى قبل أي معاينة لعمل في هذه السن.

ثانيا: قم بالتحضير للأسئلة، لاسيما التي تركز على سنك، وبهذا سوف تكون لك إجابات جاهزة، مثل أنني أريد أن أتيح لنفسي العمل مع أشخاص استثنائيين في الشركة، حيث يمكن استخدام مهاراتي ومعرفتي بطريقة مجدية.

ثالثا: التأكيد على أن لديك القدرة على العمل بشكل جيّد مع زملاء العمل في أي عمر كانوا، فأنت تتطلع إلى التعلم من العمال الأصغر سناً والعكس بالعكس.

رابعا: لا تخفي عمرك ولا تكذب أبداً بخصوص ذلك، ولا تترك خانة العمر فارغة في الاستمارة، فهذا يجعل ملفك غير مكتمل ويُرمى به على الفور.

خامسا: قم بتسويق عمرك كعنصر لصالحك، سوف تثبت قدرتك على كيفية إنجاز المهام بطريقة أفضل ولا تحتاج إلى قدر كبير من المهارات والدعم مثل أولئك الذين لديهم خبرة أقل، كما أن لديك خبرة متراكمة وشبكة من العلاقات في كافة مناحي الحياة العامة والمهنية..

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