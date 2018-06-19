مجسم فرعوني مصري يطفو في بحيرة في لندن

... عشرات الاف البلغار يتظاهرون ضد الفقر تظاهر عشراتُ الاف البلغار في كل ارجاء البلاد للاحتجاج على الفقر والفساد والمطالبةِ بمشاركة اوسع للمجتمع المدني في مراقبة مؤسسات الدولة.

... ماذا توقّعت العرافة البلغارية "فانجا" لعام 2016؟ أثارت توقّعات عرافة بلغارية عمياء تدعى "فانجا"، ذهولاً وهلعاً كبيرا وسط العديد من الأشخاص، والسبب رجع الى تنبؤاتها التي قالتها وصدقت خلال القرن الماضي

... علماء يكشفون لغز ابتلاع مثلث برمودا للسفن والطائرات أكد مجموعة من العلماء نجاحهم في حل لغز "مثلث برمودا" الشهير، الذي يقع ما بين جزيرة "برمودا" وجزر "الباها"، والذي عجز العلماء عن تفسيره على مر السنوات، كما تسبب في اختفاء 75 طائرة على الأقل فضلا عن مئات السفن.

... دراسة نرويجية تؤكد أن البشرية تزداد غباء أكد علماء من مركزٍ للأبحاثِ الاقتصادية راغنار فريش في النرويج أن القدراتِ الفكرية للناس آخذة في الانخفاضِ بدلاً من التطورِ