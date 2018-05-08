افينجرز انفينيتي وور يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الامريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

حافظ فيلم الحركة والمغامرات "افينجرز انفينيتي وور" على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا 112.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيم سوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الرومانسي والكوميدي الجديد(أوفربورد) بإيرادات بلغت 14.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة أوجينيو ديربيز وانا فارس وإيفا لونجوريا ومن إخراج روب جرينبرج.

وتراجع فيلم الرعب (إيه كوايت بليس) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 7.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيميلي بلنت وجون كراسينسكي ومن إخراج جون كراسينسكي أيضا.

وتراجع الفيلم الكوميدي (آي فيل بريتي) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار.والفيلم بطولة إيمي شومر ومايكل وليامز ومن إخراج آبي كون ومارك سيلفرشتاين.

وتراجع فيلم المغامرة والحركة (رامبيدج) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وناعومي هاريس ومن إخراج براد بيتون.



اقرأ أيضا:

فيلم Black Panther الأعلى إيرادا منذ بداية عام 2018