فيلم Black Panther الأعلى إيرادا منذ بداية عام 2018

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

تصدر فيلم Black Panther شباك التذاكر العالمي حيث حقق أكثر من 950 مليون دولار منذ بداية عرضه في الصالات السينمائية العالمية في شهر كانون الثاني/يناير الماضي وبذلك يكون الفيلم الأعلى إيراداً لعام 2018 حتى الآن. الفيلم إنتاج مشترك بين شركتي “والت ديزني” و”مارفل” ويعرض في أكثر من 55 دولة حول العالم.

فيلم Black Panther من بطولة تشادويك بوسيمان، مايكل بي جوردون، لوبيتا نيونجو، داناي جورورا وفورست ويتكر وهو من تأليف وإخراج رايان كوجلر.

الفيلم إنتاج مشترك بين شركتي “والت ديزني” و”مارفل” ويعرض في أكثر من 55 دولة حول العالم.

اقرأ ايضا:

فيلم النمر الأسود (بلاك بانثر ) ثورة في عالم السينما

