ساعة أبل تنقذ حياة فتاة.. بعد تنبيهها من وجود خطر قادم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

كشفت دراسات سابقة بخصوص "ساعة أبل"، أن هذه الساعة قادرة ببساطة على اكتشاف مشاكل القلب مثل الرجفان الأذيني أو "الرفرفة القلبية"، أي سرعة ضربات القلب بطريقة غير منتظمة، التي تكتشفها الساعة بدقة عالية، وهو ما يساعد على أخذ الاحتياطات والإسعافات اللازمة قبل الدخول في مشاكل أخرى كبيرة كالجلطات أو السكتات الدماغية أو ما شابه، فهي تعطي تنبيهات بوجود خلل في النبضات..

Deanna Recktenwald"، هي واحدة من الأشخاص الذين أنقذت الساعة حياتهم بأمريكا، فهذه الفتاة كانت رياضية منذ طفولتها، تمارس كرة الطائرة باستمرار، وتمرنت على الجمباز منذ سن 5 سنوات، مؤخرا نبهتها ساعة "أبل" إلى معدل ضربات قلبها المرتفعة، حيث صعدت لما يقارب نبضة بالدقيقة وهي تجلس في الكنيسة برفقة عائلتها، وهو مايعتبر عاليا جدا، شككت عائلتها في الأمر حيث اعتبر هذا الارتفاع غير طبيعي، وفق موقع "cbsnews"..



ظلت الساعة تنبهها بارتفاع معدل ضربات القلب، حيث كانت تصل لمعدل 140 ، ثم تعود إلى 60، بعد ذلك ارتفعت إلى 190 ساعة، وبدأت تهتز ذراعها فجأة، لتنبهها بخطورة هذا المعدل، وفعلا قامت الأسرة بعرضها على الطبيب فورا في حالة مستعجلة لإجراء المزيد من الإختبارات..

قام الأطباء بكل أنواع التحاليل المخبرية، لكنهم اكتشفوا أن الأمر أكثر من مجرد مشكل في القلب، إنه شيء أساسي ويتعلق بفشل كلوي، حيث كانت كليتيها تعمل فقط في حدود 20٪، وهي لم تكن تعلم ذلك"..

الجدير بالذكر، أن ساعة أبل تمكن مستخدميها من اكتشاف نبضات القلب غير المنتظمة التي تؤدي إلى السكتة الدماغية بدقة كبيرة تصل إلى 97%، وهو اكتشاف قد يؤدي في النهاية إلى طرق جديدة لاكتشاف المشاكل الصحية المتعلقة بالقلب في أولها واخضاعها للعلاج المبكر..

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