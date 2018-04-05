آيفون المستقبلي قد يستبدل ميزة اللمس بالتلويح باليد

اخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)

تسعى شركة أبل إلى تطوير ِ تقنيات تتحكمُ بأجهزة آي فون عن طريقِ الإيماءات أو الإشارات من دون لمس الشاشة، وفق ما صرح خبراء تقنيون.



هذه التقنية ُ ستتيحُ لمستخدمي آي فون القيام َ ببعض المهام ِ بتحريك ِ أحد الأصابع بالقرب من الشاشة من دون لمسها... ولا يَتوقعُ المختصون الانتهاءَ من تطوير هذه الخاصية قبلَ عامين في حال ِ قررتْ آبل بالفعل الاستمرارَ في تطويرها.

وتعمل شركة أبل كذلك على تطوير شاشات هواتف آي فون بتقنية الانحناء للداخل تدريجياً (من الأعلى إلى الأسفل).

وتختلف هذه التقنية كثيراً عن تلك التي استخدمتها سامسونغ في أحدث هواتفها الذكية، والتي تنحني أطرافها إلى الداخل.

ويرى المختصون أن تطوير تقنية هاتف آي فون المنحني قد يستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام. وتعمل الشركة أيضاَ على استخدام تقنية جديدة في شاشاتها تسمى (مايكروليد MicroLED)، إلا أنها قد تستغرق ثلاثة إلى خمسة أعوام.

ولا تزال الشركة تجري أبحاثها الأولية على كلا التقنيتين ولم يتأكد بعد إن كانت ستستمر في تطويرهما.

يُذكر أن مبيعات أبل احتلت 20% من سوق الهواتف الذكية في الربع الرابع من العام الماضي بعد إطلاق هاتفيها "آي فون إكس" و"آي فون 8"، لتتفوق بذلك على منافستيها سامسونغ وهواوي. وتعكف الأولى الآن على تطوير هاتف ذكي قابل للطي في حين يعلو نجم الثانية في أسواق آسيا.

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