في غابات منغوليا المتجمدة... أسلوب حياة بدائي

أخبار الآن | منغوليا (رويترز)



تعتمد حياة أبناء جماعة عرقية صغيرة في منغوليا على أسلوب بدائي في المعيشة لم يتغير منذ آلاف السنين، وهو يعتمد بالأساس على حيوانات الرنة، في غابة نائية في منغوليا تبعد 200 كيلومتر عن أقرب طريق ممهد، ينادي إردنبات تشولو على حيوانات الرنة التي يربيها.



تشولو عمره 55 عاماً وهو فرد في جماعة دوكا العرقية، ويجول غابات تايجا المتجمدة الواقعة على حدود منغوليا مع روسيا لتربية حيوانات الرنة، أسلوب الحياة في هذا المجتمع الصغير لم يتغير تقريباً منذ أن بدأ أسلافهم تربية الحيوانات قبل آلاف السنين.



ومع بداية كل يوم، يطلق تشولو حيوانات الرنة لترعى في الغابات وينادي عليها لتعود إليه بمجرد أن تأخذ كفايتها من الطعام، ويقوم بهذا العمل طوال حياته التي تدور في إطار الهجرة الموسمية بحثاً عن الطعام، والحيوانات تعتبر كل شيء بالنسبة لهؤلاء الناس، فهي مصدر للطعام والأدوات، كما أنها وسيلة للتنقل لأبناء العرقية البالغ عددهم 280 فرداً والذين يعتبرهم البعض من أصغر الجماعات العرقية في العالم.

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