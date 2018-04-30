بدء التسجيل للدورة الثانية من "ديكاثلون الطاقة الشمسية" بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فتح باب التسجيل للفرق الجامعية على مستوى العالم للمشاركة في الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم البيوت المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية-الشرق الأوسط) في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وتستضيف دبي الدورة الأولى من المسابقة في نوفمبر 2018، والثانية عام 2020، وتزيد قيمة جوائز الدورتين عن 20 مليون درهم إماراتي (5.45 مليون دولار أمريكي). جاء الإعلان خلال ورشة العمل الدولية الثانية التي استمرت لثلاثة أيام، ونظمتها الهيئة للفرق المشاركة في الدورة الأولى من المسابقة التي يتنافس فيها 21 فريقاً من 36 جامعة في 15 دولة.

تضم قائمة الفرق التي تأهلت للمرحلة النهائية من الدورة الأولى للمسابقة: فريق "روح الاتحاد" من جامعة زايد والمعهد البترولي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفريق "ذا نو هاوس" من جامعة الشارقة وجامعة فيرارا الإيطالية؛ وفريق "أورى" من جامعة هيريوت وات دبي؛ وفريق جامعة نيويورك أبوظبي؛ وفريق "جيل" من الجامعة الأمريكية بدبي؛ وفريق "البيت الكامل" من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة؛ وفريق جامعة ولونغونغ من جامعة ولونغونغ في أستراليا وجامعة ولونغونغ دبي؛ وفريق "أكوا جرين" من جامعة عجمان في دولة الإمارات؛ وفريق جامعة الملك سعود من المملكة العربية السعودية؛ وفريق "سولايت صلالة" من جامعة ظفار في سلطنة عمان؛ وفريق "بيتي كول" من جامعة بوردو في فرنسا وجامعة أميتي في دولة الإمارات وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين؛ وفريق "إفدن" من جامعة ايون مينكو للهندسة المعمارية وجامعة بوليتكينك في بوخارست والجامعة التقنية لعلوم الهندسة المدنية في بوخارست من رومانيا، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم بيلاني من دولة الإمارات؛ وفريق "فيوتشر هاوس" من جامعة فرجينيا تك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفريق "هاب" من جامعة غابرييلي دانونزيو كييتي وبيسكارا، وجامعة بيزا، وجامعة نابولي في إيطاليا، وفريق "سابينزا" من جامعة سابينزا في روما، إيطاليا؛ وفريق "فيرتو" من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا؛ وفريق "تي دي آي إس" من الجامعة الوطنية تشياو تونغ في تايوان؛ وفريق "ميزان هوم" من الجامعة التكنولوجية وجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا؛ وفريق "تويست بوكس" من جامعة بلغراد في صربيا؛ وفريق الأردن من الجامعة الأردنية، وفريق "بي جرين" من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في باكستان.

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