رائحة غازات البشر تفوح من كوكب أورانوس

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة حديثة إلى وجود غاز كريه الرائحة في أورانوس، وهو الكوكب السابع في المجموعة الشمسية.

وكشف فريق من العلماء، بقيادة باتريك إيروين، من جامعة أكسفورد، أنهم رصدوا كبريتيد الهيدروجين في الأورانوس، بعدما استخدموا "تلسكوب" طوله حوالي 8 أمتار في مرصد جيميني في هاواي.

وقال إيروين، في تصريح لموقع "سبايس"، إن كبريتيد الهيدروجين هو مركب كيمياوي عديم اللون قابل للاشتعال، وهو كريه الرائحة تشبه رائحته عفن البيض أو غازات الإنسان.

وفي المقابل، لم يرصد العلماء وجود هذا الغاز في كوكبي المشتري وزحل، وقالوا "بدلا من ذلك، فإن الكوكبين يحتويان على الأمونياك".

والأورانوس هو ثالث أضخم كواكب المجموعة الشمسية، والرابع من حيث الكتلة. وقد تم اكتشافه في عام 1781م على يد الفلكي البريطاني وليام هرشل.

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