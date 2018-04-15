حل لغز "قصة هروب" قرد جرت قبل 50 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عثر عاملون في محل تجاري بمدينة مينابوليس الأمريكية، على بقايا محنطة لقرد، عالقة في ممرات التكييف في بناية تابعة لمحل تجاري، لتفك لغز "قصة هروب" مثيرة جرت قبل نحو 50 عاما.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" إن عمالا عثروا على جثة القرد المحنط داخل ممرات التهوئة بالطابق السابع من بناية يبلغ عمرها 100 عام، ولم يعرفوا على الفور كيفية وصوله إلى هناك.

وبعد نشر صورة القرد على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت الإجابة سريعا من أحد العاملين القدامى في مركز "دايتون"، الذي عثر فيه على القرد المحنط، إذ أكد أن قردا هرب من محل للحيوانات كان في نفس المكان في ستينيات القرن الماضي.

وتفاعل سكان المدينة على موقع "فيسبوك" مع المنشور الذي استفسر عن تواجد القرد في هذا المبنى التاريخي، وقال أحدهم إن المبنى ضم "سيركا" جمع حيوانات عدة من ضمنها القردة.

واختلفت النظريات حول كيفية وصول القرد إلى هذا المكان، وكان أغلبها يدور حول هرب القرد من محل الحيوانات، ليتحنط لاحقا بهذا الشكل الصادم.

الصورة من موقع الـ"دايلي ميل".

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