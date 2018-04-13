سباحون في المكسيك.. يجازفون ويسبحون جنبا إلى جنب سمكة ضخمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تعد سمكة "قرش الحوت" الأضخم بين أسماك العالم، كما يمتلك فما يمكن فتحه ليصل الى 1.5 متر عرضا و يحتوي على 350 صفا من الأسنان و بالرغم من حجمه المخيف الا أنها لا يشكل خطرا على الغواصين..

مؤخرا، التقطت عدسة مصور سينمائي محترف مشاهد جوية مثيرة في المكسيك، لمجموعة من السياح يسبحون جنبا إلى جنبا، مع هذه السمكة التي تعد الأضخم بين الأسماك في العالم، هذه السمكة تم تصويرها في ساحة "باجا" في المكسيك، هذه المنظقة تعد منذ اكتشاف هذه المنطقة ملاذا منا لهذا النوع من الأسماك من أوائل الشتاء حتى أواخر الربيع، وفق صحيفة ميرور البريطانية..

الجدير بالذكر أن هذه السمكة، يطلق عليها لقب "الحوت" اللطيف، فبصرها ضعيف وسباحتها بطيئة جدا، بالاضافة أن هذا النوع من السمك ينقاد بسهولة، كما يسمح للغواصين باللعب معه و الالتصاق بظهره..

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