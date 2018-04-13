سكان جزيرة في المحيط الهادي.. ممنوعون من رؤية الألوان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تقع جزيرة "ينجيلاب" في المحيط الهادئ، تتمتع بمناظر جمالية خلابة، يعيش بها 700 شخص فقط، لكن بعاني سكانها من عدم رؤية الألوان، فهم يرون فقط الأسود والأبيض فقط، كما لا يستطيعون تمييز ألوان جزيرتهم بما تحلمه من مناظر جميلة، لأنهم بباسطة يرون العالم بالأبيض والأسود، أما علميا فربما يرجع إلى الوراثة والزواج القسري المفروض على شباب الجزيرة، وفق موقع "nmisr"..

في التفاصيل، يرجع سبب إصابة سكان الجزيرة بهذا المرض، إلى عام 1775 عندما قضى إعصار كبير على معظم سكان الجزيرة، حيث قتل 90 % من سكان الجزيرة، ودمر الجزيرة، هذا الإعصار أدى إلى مجاعات ووفيات حتى لم يتبقى من سكان الجزيرة سوى 20 شخصا، وكان من ضمن الناجين الملك "نانماركي موانينيزد"، والذي كان يعانى من عمى الألوان..

وعلى الرغم من عدد الناجين القليل ألا أنه كان كافي لأعمار الجزيرة، فقد أقر الملك الزواج القسري بين الناجين ومنع الزواج من الأجانب، وهذا الذي أدى إلى انتشار عمى الألوان بين سكان الجزيرة حتى أصبح عدد المصابين بعمى الألوان طاغيا على كل سكان الجزيرة..

الجدير بالذكر، هذا المرض لا يعتبر المرض الوحيد المصاب به سكان الجزيرة، فيعتبرون من الأشخاص الذي يعانون من حساسية أشعة الشمس، فهم فلا يستطيعون العمل خلال النهار بسبب الشمس، وعلى الرغم من هذا فهم يستطيعون الرؤية ليلا بشكل واضح..

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