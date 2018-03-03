تويوتا الأفضل في عام 2018 على قائمة "cr"



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت مجلة ومنظمة "Consumer Reports" المتخصصة في تقييم السلع الاستهلاكية لمساعدة المشترين حول العالم في الاختيار الصحيح عند الشراء، تقريرًا مطولًا عن أفضل 10 سيارات على الطريق في عام 2018.

وتعتمد المنظمة لاختيار السيارات الأفضل نهجًا يحكمه أربعة عوامل رئيسية، أولها اختبار الطريق، وفيه يتم إخضاع السيارات لـ50 اختبارًا مختلفًا، وتجرى جميعها بإشراف متخصصين تابعين للمنظمة وداخل مركز اختبار السيارات التابع لها.

العامل الثاني هو الاعتمادية وفيه تصنف السيارات وفقًا لقدرتها على تحقيق أفضل النتائج في مواجهه المشاكل الميكانيكية والهندسية على المدى الطويل، والعامل الثالث هو استطلاع لرأي أصحاب السيارات، ومدى إمكانية شرائهم لنفس السيارة إذا عادوا بالزمن للوراء.

أما العامل الرابع والأخير فهو السلامة، وفيه تحرص المنظمة على أن تقدم كل سيارة مختارة بين الأفضل أكبر قدر ممكن من وسائل الحماية الإضافية.

وبالانتهاء من مراحل التقييم الأربعة، تبين أن السيارات الـ10 الأفضل في 2018 هي الآتي ذكرها

استطاعت تويوتا كورولاً 2018 أن تصنف كأفضل سيارة في فئة السيارات العائلية الصغيرة، والتي تمتاز بمساحتها الداخلية الكبيرة وقدرتها علي توفير الوقود، بالإضافة إلي عناصر السلامة التي تتوافر في السيارة وتشمل التحذير من الاصطدام الأمامي، والتنبيه بوجود المشاة، والفرملة الآلية في حالات الطوارئ.

وتتوفر تويوتا كورولا في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 20.652 دولار أمريكي.



حصلت شيفرولية بولت على لقب أفضل سيارة في عام 2018 عن فئة السيارات النظيفة "الكهربائية"، وسيارة شيفرولية هي سيارة هاتشباك، كهربائية بالكامل، استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بفضل حجمها الصغير وأدائها القوي، بالإضافة إلي محركها الهادئ.

وتتوفر شيفرولية بولت في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 38.424 دولار أمريكي.



تمكنت أودي A4، أن تدرج إسمها في تصنيف أفضل سيارة سيدان صغيرة فاخرة لعام 2018، وتمكنت من تحقيق هذا المركز بسبب أدائها الرياضي المستمد من محركها رباعي الاسطوانات المعزز بشاحن تربو، مع تحقيق معادلة توفير الوقود، وأوضحت المنظمة أن أودي يعيبها المساحة الضيقة في المقعد الخلفي.

وتتوفر أودي A4 في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 48.890 دولار أمريكي.

تمكنت أودي A4، أن تدرج إسمها في تصنيف أفضل سيارة سيدان صغيرة فاخرة لعام 2018، وتمكنت من تحقيق هذا المركز بسبب أدائها الرياضي المستمد من محركها رباعي الاسطوانات المعزز بشاحن تربو، مع تحقيق معادلة توفير الوقود، وأوضحت المنظمة أن أودي يعيبها المساحة الضيقة في المقعد الخلفي.

وتتوفر أودي A4 في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 48.890 دولار أمريكي.



جلست سيارة تويوتا كامري على مقعد أفضل سيارة سيدان متوسطة الحجم، ودخلت كامري القائمة بفضل تصميمها الجذاب، ومقصورتها الفاخرة، بالإضافة إلى توفيرها في استهلاك الوقود، وتتوافر في كامري وسائل الأمان الرئيسية وهي التحذير من الاصطدام الأمامي، والفرامل الآلية في حالات الطوارئ.

وتتوفر تويوتا كامري في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 26.364 وحتى 28.949 دولار أمريكي.



تنضم شيفورلية امبالا إلي القائمة كأفضل سيارة سيدان كبيرة الحجم، واستطاعت امبالا أن تنال رضا العملاء بفضل مناطحتها للسيارات الفاخرة إلى حد كبير، بالإضافة إلي المواد عالية الجودة المستخدمة في تصنيعها، بما في ذلك نظام المعلومات والترفيه الذي تتمتع به، وقدرتها على امتصاص الصدمات بشكل كبير اأثناء السير علي الطرقات الغير مستوية بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة علي المناورة.

وتتوفر شيفروليه امبالا في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 39.110 دولار أمريكي.



سجلت تويوتا اليابانية حضورها في قائمة الأفضل بسيارة ثالثة، وهي تويوتا سيينا ميني فان، وبحسب وصف المنظمة فقد أثبتت سيينا أنها الأفضل في هذه الفئة، وذلك بفضل قدرتها على توفير الطاقة، وتزويدها بمقاعد مريحة قابلة للطي وقدرتها على استيعاب ثمانية أفراد دفعة واحدة.

وتتوفر تويوتا سيينا في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 38.424 دولار أمريكي.



في فئة الـ SUV للسيارات الصغيرة، استطاعت سوبارو فورستر أن تصنع لنفسها حيزًا بين الأفضل في 2018، كونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وتصميمها الذي وصفته المنظمة بالذكي، بالإضافة إلي توفيرها في استهلاك الوقود، بالرغم من محركها الكبير سعة 2.5 لتر، وتمتاز سيارة سوبارو بنظام الدفع الرباعي الذي يمكن السارة من التغلب علي ظروف الطريق المختلفة .

وتتوفر سوبارو فورستر في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 27.145 دولار أمريكي.

تنضم السيارة الألمانية بي أم دابليو X3 إلى القائمة كأفضل سيارة SUV صغيرة فاخرة، وبحسب المنظمة استطاعت x3 أن تكسب ثقة المستهلك بفضل إعادة تصميمها لعام 2018، بالإضافة إلى قدرتها علي الدمج ما بين سيارة الدفع الرباعي الفاخرة و متعة القيادة، والراحة والتكنولوجيا، وتتوفر X3 بمحرك قوي من أربع أسطوانات مرتبط بشاحن تربو، قادر على توليد قوة 355 حصان، وX3 تقوم بامتصاص الصدمات والمطبات بكفاءة بفضل نظامها في توفير الراحة للركاب.وتتوفر بي أم دابليو X3 في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 53.745 دولار أمريكي.



سيارة رابعة مقدمة من تويوتا اليابانية تنضم لقائمة الأفضل وهي تويوتا هايلاندر الـ SUV الكبيرة ، وتمكنت سيارة تويوتا أن تكسب ثقة المنظمة كأفضل سيارة SUV كبيرة الحجم، بفضل أدائها الجدي واستهلاكها الموفر في الوقود، واتساع مقصورتها لـ8 ركاب، إلا أنها بحسب المنظمة يعيبها ضيق مقصورتها الداخلية عند امتلاء جميع المقاعد.

وتتوفر تويوتا هايلاندر في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 41.169 وحتى 50.875 دولار أمريكي.



دخلت سيارة فورد F-150 إلى قائمة الـ10، كأفضل سيارة في فئة شاحنات "البيك أب" لعام 2018، وحققت سيارة فورد هذه النتيجة بعد أن استطاعت أن تحتل المرتبة الأولي للأكثر مبيعًا في أمريكا، وزودت السيارة بمحرك من ستة اسطوانات سعة 2.7 توربو، الذي يعطيها أداء عالي في التسارع، بالإضافة إلي نظام المعلومات والترفيه الحديث "سينك3" .

وتتوفر فورد F-150 في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 52.535 دولار أمريكي