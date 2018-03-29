هل تسعى إلى تقوية عضلات ذراعيك؟ إليك أبرز ما يساعدك على ذلك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يسعى كثير من الشباب والمراهقين إلى تقوية عضلات الذراعيْن، خاصة وانها تعد من العضلات الأساسية في الجسم، ويجب بناؤها جيدا والمحافظة عليها، فإلى جانب القوّة التي تمدّ صاحبَها بها، فهي تُعطي الجسمَ شكلاً مثاليّاً وجذّاباً، ويسعى كثير للتعرف على تمارينَ لتقويتها والمحافظة على شكلها.

وتعدّ الكربوهيدرات من الأمور المهمّة لتقوية العضلات، كأهمية البروتين، فهي تمدّ الجسم بالطاقة، وذلك بحسب ما قاله روب سكينر لذلك ينبغي الحرص على تناول الكربوهيدرات المعقّدة، مثل: الخبز، والحبوب الكاملة، والأرز، والشوفان، مع الحرص على تجنّب الكربوهيدرات البسيطة، مثل: السكر، والمشروبات الغازية.

كما ينبغي الحرص على إراحة كلّ مجموعة من العضلات لمدّة 24 ساعة على الأقلّ، ويُفضّل لمدة 48 ساعة أو أكثر قبل ممارسة التمارين مرة أخرى، فراحة العضلات من الأمور المهمة لنموّها وتقويتها، مع الحرص على النوم بشكل كافٍ في الليل كلّ يوم، حيث يقوم الجسم أثناء النوم بإنتاج هرمونات تحفّز تركيب البروتين.

وينبغي كذلك الحرص على تناول كميات من البروتين بشكل يوميّ، بحيث يوصى بتناول حوالي 1.6-1.7غرام من البروتين يومياً، وذلك لكلّ كيلوغرام من وزن الجسم، مع الأخذ بعين الاعتبار إلى ضرورة اختيار مجموعة متنوّعة من مصادر البروتين، بحيث يتمّ الحصول على كميات كافية من جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويعدّ الحمض الأميني ليوسين مفيداً جداً لنمو العضلات، ومن الأطعمة التي تحتوي على البروتين: الدواجن، والبيض، والأسماك، والمكسّرات، والبقوليات.

ويؤدي رفع الأوزان إلى تقوية عضلات اليد، ويكون ذلك من خلال رفع الدمبل، أو الحديد، أو باستخدام آلة باختيار الوزن الذي يمكن رفعه 8-12 مرة على التوالي، مع الحرص على الحفاظ على ثبات المرفقين على الجوانب عند حمل الحديد أو الدمبل، وعدم تحريكها عند رفع الوزن، ويمكن التقليل من الوزن للقيام بالحركة بشكل صحيح، ويمكن استخدام آلة مقبض اليد، فهي تعمل على تقوية اليدين، والساعدين.

كما يجب ان يتم البدء بتمرين الضغط بأن يكون الجسم موازياً للأرض، ومن ثمّ خفضه، بثني المرفقين حتى يلمس الصدر الأرض، ومن ثمّ العودة إلى نقظة البداية، والتكرار، ويمكن التخفيف من قوة التمرين، من خلال وضع الركبتين على الأرض.

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