لعبة "الحوت الأزرق" تقود مراهق جزائري إلى الإنتحار (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

اهتز حي "بكريتي" في بلدية شعبة اللحم بعين "تموشنت" بالجزائر، الجمعة 23 مارس/ آذار، في حدود الساعة التاسعة صباحا على وقع خبر انتحار تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة شنقا داخل منزله العائلي.. في التفاصيل تلقت مصالح الدرك الوطني نداءا على الرقم الأخضر 1055 في حدود الساعة التاسعة والنصف من صبيحة أمس يفيد بوجود الضحية البالغ من العمر 17 سنة، وهو تلميذ بالسنة الثانية ثانوي، مشنوقا على سطح منزلهم بواسطة حبل، وبعد التنقل إلى عين المكان ومعاينة الوقائع، تبين أن سبب الوفاة راجع إلى لعبة الحوت، وفق ما كشفت عنه مصادر "الشروق"..

وأكدت نفس المصادر أنه يوجد وشمين قديمين لشعار الحوت الأزرق، في جسد الضحية، وهو ما يؤكد فرضية وفاته بسبب هذه اللعبة، على إثر ذلك، تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "أحمد مدغري"، في حين لا تزال تحقيقات مصالح الدرك الوطني متواصلة لكشف ملابسات القضية.

جدير ذكره، أن الحادثة تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية، ولم يسبق للولاية أن شهدت وفاة بسبب هذه اللعبة من قبل.

(إليك هذا الفيديو الذي يوضح خطورة هذه اللعبة على نفسية الأطفال والمراهقين)

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