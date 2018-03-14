ما سر الأحذية التي تركها الأمريكيون أمام مبنى "الكابيتول"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يختلف الاحتجاج وتتنوع أساليبه، اليوم إختار الأمريكيون طريقة غريبة للاحتجاج بغية تخليد ذكرى "مذبحة ساندى هوك" التي وقعت فى ولاية "كونيتيكت" عام 2012، حيث أصروا على وضع أكثر من 7000 حذاء أمام مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن..

هذا الحادث الذي وقع في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية بولاية كونيتيكت الأمريكية يعتبر من أكبر حوادث إطلاق النار فى تاريخ الولايات المتحدة، ووقع في 14 ديسمبر 2012، وتسببت فى مقتل 27 ضحية، منهم 20 طفلا.. حيث قام الجاني الذي يدعى "أدم بيتر لانزا" وهو (من مواليد 22 أبريل 1992) بإطلاق النار على نفسه بعد قتل 26 ضحية فى المدرسة، كما عثر على والدة "أدم" مقتولة في بيتها بعد الحادث.. وفق موقع صحيفة "CNN".





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