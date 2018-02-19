إحتجاجات طلابية في أمريكا حول قانون السلاح

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( وكالات )

دعا طلبة في مختلفِ أنحاء الولايات المتحدة إلى تنظيمِ مسيراتٍ واحتجاجات للمطالبةِ بتشديدِ قوانينِ امتلاكِ الأسلحة بعدَ واقعةِ إطلاقِ رصاصٍ بمدرسةٍ ثانوية في تاريخ البلاد، وانتقدَ كثيرونَ ترامب بعد أن قالَ على تويتر في مطلعِ الأسبوع إن مكتبَ التحقيقات الاتحادي كان منشغلا بالتحقيقِ بشأنِ تدخلِ روسيا في انتخاباتِ الرئاسة الأمريكية عام 2016 لدرجة أنه أغفلَ إشارات كان يمكنُ أن تحولَ دونَ وقوعِ المذبحة، وينتقدُ طلبة من المدرسة قادةً سياسيين بينهم الرئيسُ الجمهوري دونالد ترامب لتراخيهم.

وانضم طلبة من مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند، حيث قتل طالب سابق بالمدرسة 17 شخصا ببندقية، إلى طلبة آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي للتخطيط للتجمعات بما في ذلك مسيرة بواشنطن، وحثت زملاءها الطلبة على تنظيم احتجاجات بدلا من حضور الفصول الدراسية في الذكرى التاسعة عشرة لواقعة إطلاق رصاص جماعي أخرى في مدرسة كولومبين الثانوية في كولورادو.

ويعتزم الطلبة من مدرسة فلوريدا الثانوية تنظيم ”مسيرة من أجل حياتنا“ في واشنطن في 24 مارس آذار للمطالبة بالانتباه إلى أمن المدارس ومطالبة أعضاء الكونجرس بسن قانون للحد من امتلاك السلاح، ويعتزمون أيضا تنظيم تجمع حاشد من أجل الحد من امتلاك الأسلحة وقضايا تتعلق بالصحة العقلية وأمن المدارس يوم الأربعاء في تالاهاسي. ومن المتوقع أن يلتقي الطلبة بعضو في الكونجرس يسعى لحظر بيع أسلحة مثل بندقية (إيه.آر-15) التي تقول الشرطة إنها استخدمت في حادث إطلاق الرصاص في باركلاند.

وتعهد زعماء الديمقراطيين بمضاعفة الجهود لمواجهة المعارضين لسن قانون يقيد بيع الأسلحة، وقال توم بيريز رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي على تويتر ”نحن قادة هذه البلاد ومن المفترض أن نحافظ على سلامة أبنائنا وقد خذلتهم بلادنا مرة تلو الأخرى“، ويواجه نيكولاس كروز (19 عاما) المشتبه به في واقعة باركلاند عددا من تهم القتل بعد مقتل 14 طالبا وثلاثة من العاملين وإصابة أكثر من عشرة آخرين عندما فتح النار في أسوأ واقعة قتل جماعي بمدرسة ثانوية في الولايات المتحدة.



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