إنطلاق معرض دبي العالمي للقوارب 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ26 من معرض دبي العالمي للقوارب في موقعه المؤقت الفريد على قناة دبي المائية بجميرا بالقرب من نادي دبي للسيدات.

وتقام فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام بين 27 فبراير و3 مارس، وتستضيفه قناة دبي المائية، قرب نادي دبي للسيدات، ويعد المعرض الحدث الأهم على روزنامة قطاع الملاحة الترفيهية، وتستقطب فعالياته المتنوعة الآلاف من هواة الملاحة ومحبي النشاطات المائية من كافة أنحاء المنطقة.

ويوفر هذا المعرض السنوي منصة عالمية لكبرى العلامات التجارية تستعرض فيه أحدث منتجاتها أمام العملاء المحتملين من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وتشهد دورة هذا العام حضورًا نوعيًا للشركات الإماراتية يتضمن جلف كرافت، إذ يستعرض أكبر صانع لليخوت الفاخرة في دولة الإمارات مجموعة مختارة من مراكبه الأخاذة، ومن ضمنها الظهور الأول لليخت العملاق ماجستي 140، إلى جانب عدد من الإطلاقات الأخرى.

كما تستعرض إناتا قاربها الجديد من نوع فويلر المصنوع في الإمارات. ويقدم اليخت الطائر للزائرين والزبائن خلال الحدث أعلى مستوى من الانسيابية أثناء القيادة.

وللمرة الأولى خلال الحدث، كشفت شركة بورغس لليخوت أنها تقبل دفعات مالية بالعملة الافتراضية “بيتكوين” ليختها نورديك ستار بطول 37 متر، من تصنيع الشركة الإيطالية سي آر إم.

وتساهم خطط تطوير المزيد من المراسي في الإمارات بترسيخ المكانة البارزة التي تتمتع بها الدولة باعتبارها وجهة بحرية مفضلة، وذلك عن طريق توفير الآلاف من المراسي الفاخرة والمزودة بأحدث التقنيات التي تجتذب مالكي المراكب الفاخرة ومتوسطة الحجم.

وتستعرض الشركات المشاركة في هذا العام أحدث منتجاتها للآلاف من الزوار الراغبين باقتناء معدات ملاحية جديدة، وقد عبّر ما يقارب على ربع زوار المعرض لعام 2017 عن رغبتهم باقتناء قارب خلال الحدث، فيما شكلت مبيعات القوارب أكثر من ثلث إجمالي المبيعات خلال المعرض الذي يستمر على مدى خمسة أيام.

ونظرًا للمكانة الهامة التي يتمتع بها معرض دبي العالمي للقوارب، باعتباره الحدث الأهم لقطاع الملاحة الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يعد الوجهة المختارة للإطلاق الرسمي لأحدث اليخوت الفاخرة والمراكب متوسطة الحجم، ويشهد الحدث هذا العام 43 إطلاقًا عالميًا وإقليميًا.

وبالإضافة إلى مئات اليخوت والقوارب الأخاذة المتواجدة في مختلف أجنحة المعرض، يشهد الحدث أيضًا العديد من الفعاليات الممتعة واستعراضات الرياضات المائية التي يقدمها مشاهير الرياضة من مختلف أنحاء العالم، مثل بو كروك ومانع المرزوقي، كما يقدم الأمريكي أليكس ماسون استعراضًا يخطف الأنفاس للمشي على الحبال.

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