إطلاق مبادرة صناع الأمل في دبي والمكافأة مليون درهم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، إطلاق الدورة الثانية من صنّاع الأمل، مشيرا إلى بدء البحث عن متطوعين جدد للمبادرة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على السواء.

وفي تغريدة له، أعلن الشيخ محمد بن راشد إطلاق "الدورة الثانية من صناع الأمل.. للاحتفاء بأصحاب الخير.. صناع الحياة والحضارة.. من يساعدون الناس دون مقابل.. ويصنعون الفرق في حياة الناس دون انتظار الشكر .. هم النجوم ومن يستحقون الثناء #صناع_الأمل".

ونشر الشيخ محمد بن راشد، على حسابه في تويتر، مُلخَصاً لأبرز المؤهلات المطلوبة في المرشح الذي سيتولى مهمة صناعة الأمل عربيا، معلنا أن مكافأة هذه الوظيفة تبلغ مليون درهم.

وفي تغريدة ثانية، أعلن الشيخ محمد بن راشد إطلاق "الدورة الثانية من صناع الأمل.. للاحتفاء بأصحاب الخير.. صناع الحياة والحضارة.. من يساعدون الناس دون مقابل.. ويصنعون الفرق في حياة الناس دون انتظار الشكر .. هم النجوم ومن يستحقون الثناء #صناع_الأمل".

وأردف قائلا "هناك من يصنع الفرق ويساهم إيجابيا تجاه معاناة الناس.. وهناك من يتفرج.. لدينا الآلاف ممن يعملون الخير. يرعون الأيتام، ويطعمون الجائع، ويدعمون الشباب ويعالجون المرضى.. هؤلاء هم شعلة الأمل في وطننا العربي الكبير #صناع_الأمل".

وختم قائلا "سنظل نحارب اليأس والتشاؤم في عالمنا العربي بآلاف القصص الاستثنائية.. وآلاف الأفراد من صناع التغيير الإيجابي.. كل شخص لديه بذرة الخير.. وأدعو الجميع للانضمام لرحلة الأمل".

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