قط يلقى مصرعه في غسالة والفاعل يلقى عقوبة السجن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميترو)

الروح روح سواء سكنت جسد عاقل أو غير عاقل، لها حرمتها وقدسيتها، ولعل البشر استمرؤوا "قتل" بعض الأنعام للإنتفاع بلحومها، وهذه سنّة قديمة أسقطت ما على الإنسان من حرج، وحجته فيها ديمومة الجنس البشري، وتمّكن العادة.

ولكن هذا الأمر له ضوابطه وآدابه، فلا يصح القتل فقط لمجرد القتل او التشفّي، وذلك ما تعتبره جميع الشرائع على اختلافها "جريمة" تستوجب العقاب.

ولهذا أصدرت محكمة في منطقة كومي الروسية قرارا بسجن مواطن فعليا لمدة عام واحد، لقيامه بـ "غسل" قط صديقته في غسالة الملابس حتى الموت. وذكر وكيل النيابة منطقة "كومي" أن الجاني يبلغ من العمر 37 عاما، وكان في حالة سكر عند ارتكاب جريمته، وأن القط الضحية كان يدعى "ريجيك".

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وأضاف وكيل النيابة العامة أن الرجل زج بالقط في آلة الغسيل في لحظة غضب شديدة من صديقته، وشغل الآلة على الفور.

ووفقا لما أظهره شريط الفيديو الذي سجله الجاني بنفسه وأرسله إلى صديقته التي بدورها سلمته إلى النيابة العامة، فإن "ريجيك" لم يمت بعد الدورة الأولى لآلة غسيل الملابس، لذلك، أعاد الجاني تشغيلها مرة أخرى ليلفظ بذلك القط أنفاسه الأخيرة.

وأشار وكيل النيابة العامة إلى أنه تم فتح قضية جنائية بحق الرجل، بموجب المادة التي تجرم المعاملة القاسية مع الحيوان في قانون العقوبات الجنائية الروسي. وفي جلسة المحكمة، اعترف الجاني بذنبه، وأبدى الندم على فعله المشين، إلا أنه لم يستطع تقديم تفسير لإقدامه على قتل "ريجيك"، ووصفه بأنه كان قطا أليفا وحنونا ولم يؤذ أحدا من قبل.

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