تحرش وحشي: مخمور يدمي وجه حسناء قاومت اعتداءاته (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

رغم جميع الحملات التي كشفت عن جوانب قاتمة في نظرة المجتمعات الغربية تجاه المرأة، إلا أن القصص التي تنال من صورتها لا زالت ترد تباعا وبعضها يأتي بشكل صادم يبعث على الحيف والأسف على غرار ما حدث مع هذه الفتاة.

ففي حادث مروع هزَّ منطقة مالمو في السويد، تعرضت فتاة تبلغ 19 عاماً لاعتداء سافر من قبل متحرش، بعد أن رفضت محاولاته بالاعتداء عليها. وفي التفاصيل، كانت صوفي جوهانسن في إحدى الحانات في مالمو مساء السبت، حين اقترب منها أثناء الرقص رجل لا تعرفه، ووضع يده على رجلها، فما كان منها إلا أن دفعته، محاولة وقف تحرشه السافر هذا.

إلا أن الرجل عاجلها بلكمة على وجهها، ولم يكتفِ بذلك، بل حطم زجاجة المشروب الذي كان يتناوله على رأسها، تاركاً الفتاة المسكينة مدماة الوجه، مهشمة الرأس، يسيل الدم على وجنتيها، بل يغطي كل وجهها الفاتن. وفي تصريح لإحدى الصحف المحلية، قالت صوفي إنها كانت ترقص في تلك الحانة، حين فوجئت برجل يحاول التصرف معها بشكل غير لائق، فدفعته عنها، إلا أن المتحرش شعر بالإهانة على ما يبدو، ولكمها.

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الصورة المرفقة من ذات المصدر "دايلي ميل"

وعلى الرغم من ألمها، لم ترد تصعيد الوضع أكثر، فهمت إلى المغادرة بصحبة صديقة كانت ترافقها، إلا أن الرجل لحق بهما وهشم رأسها بزجاجة كان يحملها. في تلك اللحظة ظنت صوفي أن شراباً من الزجاجة التي تحطمت فوق رأسها يسيل على وجهها، لتصطدم بمنظر الدماء يغطي وجهها ويسيل فوق عينيها.

وقد تم نقل صوفي إلى المستشفى حيث عولجت، بعد تعرضها لعدة جروح في رأسها ورضوض في وجهها. أما بالنسبة للمعتدي، فلم يتم توقيفه حتى الآن، لأن الشرطة لا تزال تبحث عن شهود عيان وأدلة تؤكد تعرض الفتاة للتحرش والاعتداء عليها، حسب ما أفادت صحيفة الدايلي ميل.

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