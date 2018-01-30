من أجل "تذكرة سفر".. تبيع مولودها الحديث وتهرب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



إذا حدثتني عن الحب والحنان، أشرت لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي، فالأم نعمة أنعمها الله علينا، وهي زهرة أيامنا، لكن ماذا لو حملت هذه الشخصية المهمة في حياتنا قلبا قاسيا.. تضع الربح المادي في كفة وفلذات كبدها في الكفة المجاورة!

في موضوع ذي صلة، قضت محكمة في "سان بطرسبورغ" الروسية أمس الإثنين 29 يناير/ كانون الاثنين، بالسجن امرأة من أوزباكستان 4 أعوام، حيث تجرأت على بيع طفلها حديث الولادة مقابل 200 دولار أمريكي تقريبا، لتشتري تذكرة سفر.

واتفقت المرأة البالغة من العمر 28 عاما، على الصفقة مع زوجين ينحدران أيضا من أوزبكستان في صيف 2016، حسب المحققين، وعند إنجاب مولودها في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، باعته مقابل 11500 روبل، وأنفقت هذا المبلغ على تذكرة سفر إلى آسيا الوسطى، حسب ما أفاد الناطق باسم محكمة فرونزنسكي في سان بطرسبورغ،شمال غرب روسيا.

أما الزوجان اللذان اشتريا الرضيع، فحكم عليهما بالسجن 3 أعوام، حسب المصدر عينه، ويعمل في روسيا آلاف المواطنين المتحدرين من أوزبكستان، الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى..

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