ليست الكتابة.. إليكم الطريقة المثلى للتذكر (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

سواء في امتحانات المدرسة ، أو في الحياة العادية ، نعاني أحيانا من صعوبة في حفظ وتذكر معلومات معينة ، أحياناً كنا نلجأ لكتابتها ، أو ربط المعلومات ببعـضها بطريقة طريفة ، أو حتى كنا نجرب غناءها ،لكن دراسة جديدة ، تقول بأننا لم نجرب طريقتها الخارقة التي ستساعدنا في الحفظ بالتأكيد ..

فقد وجد باحثون من جامعة واترلو البريطانية، أن الرسم يقوّي الذاكرة خصوصاً لدى كبار السن، وأن فائدته تفوق تكرار كتابة المعلومات والعبارات، أو إطالة النظر إلى صورة بهدف تذكّر التفاصيل.

يعتقد فريق البحث أن الرسم يوظّف مجموعة من الأدوات الذهنية في عمل واحد، فهو يوظّف المعلومات البصرية، والمكانية، واللفظية، والدلالية ومهارات الحركة. ويساعد ذلك على تقوية القدرة على التذكّر.

ويمكن الاستفادة من نتائج الدراسة باستخدام أنشطة الرسم لدعم مهارات الذاكرة لدى كبار السن الذين يتعرضون لتراجع في القدرة على التذكّر واستدعاء المعلومات.

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