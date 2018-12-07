بالتفاصيل.. هذا ما تستعدّ له شركة "فورد" للسيارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "فورد" للسيارات، لإطلاق النسخة الأولى من سيارات "كروس أوفر" التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص، بحسب ما ذكرت مجلة "أوتو موتور أوند شبورت" الألمانية. ولفتت المجلة إلى أنّ "السيارة الجديدة التي تحمل اسم Mach1 حتى الآن، تحتوي على بعض جينات الأيقونة موستانج الرياضية، غير أنّها تعتمد على منصة شقيقتها فوكس".

وأوضحت المجلة أنّ "Mach1 رباعية الدفع، تتميز بخطوط تصميمية نحيفة وبأبوابها الأربعة، وتصل سرعتها إلى 500 كلم".

وكانت "فورد" طرحت مؤخراً نموذجاً جديداً من سيارات "Focus" بمواصفات تجعل منها مركبة عائلة مميزة. وجاءت سيارة "Focus Active" بهيكل "ستيشن" بطول 4.5 متر تقريباً، مطلي بمواد خاصة تقلل من ظهور الخدوش أو تراكم الأتربة على سطحه نتيجة تعرض السيارة للوحل أو الثلوج.

وتميزت هذه المركبة عن سيارات "Focus" التقليدية بنظام دفع رباعي، ومنظومتي فرامل وتعليق خاصتين تجعلانها قادرة على اجتياز أكثر الطرق وعورة. وأتى النموذج المخصص للسوق الأوروبية من هذه السيارة بنوعين من المحركات التي تعمل بالبنزين بسعة 1.0 و1.5 لتر وعزم 125 و150 حصاناً. كما طرحت نماذج منها للسوقين الأمريكية والآسيوية بمحركات جديدة تعمل بالديزل بسعة 1.5 ولترين.

(النسخة الأولى من كروس أوفر - ZERauto.nl)

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