الصحف مصدر أخبار لـ 7% فقط من الأميركيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب )

أفادت دراسة نشرتها المؤسسة المستقلة "بيو ريسرتش سنتر" أن الصحف المطبوعة لم تعد مصدر الأخبار الأساسي سوى لـ 7% من الأميركيين، بينما كانت هذه النسبة 11% قبل سنتين.

وتأتي الأخبار المطبوعة في آخر اللائحة بعد وسائل التواصل الإجتماعي التي بلغت نسبتها 10% ، والإذاعات بنسبة 14 % ، والمواقع الإخبارية والتطبيقات على الإنترنت بنسبة 24%، فيما بلغت النسبة الأكبر للتلفزيونات بنسبة 44%.

ولم يعلن سوى 16% أنهم يقرأون صحيفة مكتوبة "في أكثر الأحيان"، مقابل 27% قبل خمس سنوات. وهناك 59% من الذين شملهم الإستطلاع "لا يقرأون أبدا" او "تقريبا لا يقرأون أبدا" صحيفة.

والفارق كبير في العمر بين الذين يفضلون قراءة الأخبار بدلا من الإستماع اليها (إذاعات) أو مشاهدتها (تلفزيون)، بين الذين فوق الخمسين من العمر أو أقل.

وتبين أن 32 % من الذين تفوق أعمارهم الخمسين يفضلون الصحيفة، في حين أن هذه النسبة تنخفض الى 8% لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما.

وجرى الإستطلاع بين الثلاثين من تموز/يوليو والثاني عشر من آب/اغسطس الماضيين وشمل 4581 شخصا.

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