العالم يحي اليوم العالمي للمعاقين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعكس شعار اليوم العالمي للأشخاص المعوقين هذا العام، هماً دائماً لدى المنظمات العاملة في المجال، كما يعكس اهتماما بمعالجة واقع يبدو قاسيا في العديد من مناطق العالم، حيث لا يوجد اهتمام كاف بهذه الشريحة المهمة في بعض المجتمعات العربية باستثناء الامارات العربية التي أطلقت منذ سنوات حملات لدعمهم وأسمتهم "أصحاب الهمم"..



-احتفلت الامم المتحدة للمرة الأولى بهذه المناسبة في عام 1992

-أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مايعادل 15% من سكان العالم لديهم نوع إعاقة أي مايعادل مليار شخص

-يهدف اليوم العالمي الى تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين ودمجهم في جميع المجالات

-أكدت الإحصائيات ان البلدان الفقيرة تحتوي على أعلى معدلات لانتشار الإعاقة

-اشارت المعلومات الى عدم حصول الأشخاص المعوقين على الرعاية الصحية في أغلب الدول النامية

-أكدت الاحصائيات عدم حصول الأطفال المعوقين على تعليم جيد في اغلب الدول

-المعوقون هم أكثر عرضة للبطالة وبالتالي للفقر

-وصل عدد لأشخاص المعوقين في بريطانيا الى 10 ملايين شخص

-وبلغ عدد الذين يعانون من إعاقة بصرية حول العالم 285 مليون نسمة .

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